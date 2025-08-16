El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, proporcionando un inicio fresco y cómodo para los habitantes de la ciudad.

A partir de las 10:00 horas, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 17 grados, y continuando su ascenso hasta llegar a los 25 grados en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que favorecerá la sensación de calor, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo de 26 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 92% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente hasta un 54% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y 16:00 horas, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre son totalmente viables, y los ciudadanos pueden disfrutar de actividades en parques y espacios abiertos sin temor a cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 07:42 y el ocaso a las 21:34, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la belleza de Pontevedra, con un tiempo propicio para actividades al aire libre y un ambiente cálido y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.