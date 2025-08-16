El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Pontecesures se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 93% a las 00:00, pero irá disminuyendo a medida que avanza el día, estabilizándose en torno al 41% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la sensación térmica mejorará conforme se calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas de mayor calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será buena, aunque se experimentará bruma en las primeras horas, especialmente entre las 03:00 y las 06:00, pero esto no afectará significativamente la calidad del día.

A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar rápidamente, alcanzando los 30°C hacia las 16:00. Es recomendable que los habitantes de Pontecesures tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. Se sugiere el uso de protector solar y mantenerse hidratados.

El ocaso se producirá a las 21:35, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día de verano perfecto. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Pontecesures, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.