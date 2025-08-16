El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando el sol esté en su punto más alto.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que avanza la jornada, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo a medida que se calienta el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades recreativas.

El orto se producirá a las 07:42 y el ocaso a las 21:33, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Ponteareas disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.