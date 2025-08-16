El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Ponte Caldelas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo a un 50% durante la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el día sea más placentero. La combinación de temperaturas cálidas y un cielo despejado es ideal para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que se realice en exteriores.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan resultar incómodas o peligrosas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este factor, combinado con la claridad del cielo, sugiere que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 20 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:33. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.