El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 31 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo a un 54% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la temperatura sea más llevadera. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 31 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las zonas costeras, ideal para quienes deseen disfrutar de la playa o actividades acuáticas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 18 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:34. La visibilidad será óptima, lo que hará que la observación de las estrellas sea una actividad placentera.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un momento perfecto para aprovechar las actividades veraniegas y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.