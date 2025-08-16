El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la madrugada.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 28 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (82%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 3 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcancen hasta 26 km/h. Este viento, aunque moderado, podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 9 de la noche, y continuarán bajando hasta llegar a los 19 grados a la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:33.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de las actividades veraniegas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.