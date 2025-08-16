El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 45% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la brisa suave que soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.
A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Las condiciones son perfectas para paseos por la costa, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios al aire libre.
En cuanto a la noche, se anticipa que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 21 grados, creando un ambiente agradable para las actividades nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 21:34, ofreciendo un momento perfecto para contemplar el ocaso sobre el océano.
Es importante tener en cuenta que, aunque las condiciones meteorológicas son favorables, se recomienda a los habitantes de Oia mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado promete un día espléndido, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región. En resumen, Oia se presenta como un destino atractivo para todos aquellos que buscan disfrutar de un día soleado y cálido en esta hermosa parte de Galicia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.
