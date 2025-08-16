El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 27°C entre las 15:00 y las 17:00 horas, ofreciendo un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar deportes al aire libre. La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad de entre 4 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante en las horas más calurosas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la dirección del viento, ya que podría cambiar a sur en la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que garantiza un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. La visibilidad será buena, aunque se espera que haya momentos de bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas al mar.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

