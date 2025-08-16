El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 84% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 51% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento, aunque moderado, será un aliado para mitigar el calor en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto permitirá que los habitantes de O Porriño realicen actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, aunque se registrará bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 28 grados . Este calor será más pronunciado entre las 3 y las 5 de la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

Al caer la tarde, el cielo seguirá despejado, y la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar en las terrazas y espacios al aire libre.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.