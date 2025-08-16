El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 65% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ser ideal para los amantes de los deportes acuáticos y actividades en la playa. La dirección del viento también sugiere condiciones favorables para la navegación y otras actividades marítimas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los visitantes y residentes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 22 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 21:35, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, O Grove se prepara para un día espléndido, ideal para disfrutar de sus playas, paseos y actividades al aire libre, con un tiempo que invita a relajarse y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.