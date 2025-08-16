El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la zona. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 85% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 65% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Los vientos serán suaves, predominando del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, podrían aparecer algunas nubes más densas, aunque sin afectar la claridad del cielo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19°C a las 22:00 horas. La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de Nigrán. El ocaso se producirá a las 21:34, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar ropa ligera y cómoda, así como protección solar, dado que la radiación UV puede ser alta durante las horas del mediodía. En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa, paseando por el monte o simplemente disfrutando de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.