El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 83% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 51% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas cálidas y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A medida que avance la tarde, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar la humedad y a mantener el ambiente fresco.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19°C hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:33. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar de la brisa fresca.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para aprovechar el verano antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos meses.

