El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, se presenta en Moraña con condiciones meteorológicas mayormente despejadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con una visibilidad óptima que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer a las 07:42. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, comenzando en torno a los 17 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 95% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa a medida que las temperaturas suban. A las 14:00, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, con un ambiente cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección predominantemente oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la brisa será suave y agradable, lo que hará que la experiencia al aire libre sea placentera.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Moraña pueden disfrutar de un día seco y soleado, sin preocupaciones por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para quienes planean actividades recreativas o simplemente desean disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 20 grados hacia las 21:00, justo antes del ocaso a las 21:34. La humedad aumentará ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo agradables para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Moraña disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave. Es una oportunidad perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades deportivas, pasear por la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.