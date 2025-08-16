El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un repunte en los termómetros, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía. La máxima del día se prevé que llegue a los 32 grados entre las 16:00 y las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% a las 04:00, pero se irá reduciendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación de calor podría ser más llevadera a medida que la humedad disminuye.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, provenientes del oeste. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:42, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:33, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, el tiempo en Mondariz para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.