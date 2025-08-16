El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 99%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras donde el viento puede ser más fuerte.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en la playa.

El amanecer se producirá a las 07:43, y el ocaso será a las 21:34, lo que proporciona una larga jornada de luz solar para disfrutar. Las condiciones climáticas son perfectas para actividades familiares, picnics o excursiones, y se recomienda aprovechar al máximo el día, ya que el tiempo será favorable.

En resumen, Moaña disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.