El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 25 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este rango de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondan el 92%. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que la humedad disminuya, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. A pesar de la alta humedad matutina, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una buena noticia para quienes planean salir.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades de alrededor de 2 a 3 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:34. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la naturaleza, picnics o simplemente relajarse en un parque. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural de Meis.

En resumen, el tiempo de hoy en Meis se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día propicio para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.