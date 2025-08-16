El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, en Meaño se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 57% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, a pesar de las temperaturas más altas. La combinación de un cielo despejado y una humedad moderada hará que el día sea propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-12 km/h durante la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento ligero será un alivio ante el calor, proporcionando una brisa refrescante que hará más placentera la experiencia al aire libre.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, excursiones o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 22 grados . La puesta de sol está programada para las 21:34, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.