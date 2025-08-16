El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 88% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 6 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento suave contribuirá a refrescar el ambiente, haciendo que las temperaturas sean más agradables, especialmente durante las horas de mayor calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes de Marín disfruten de un hermoso atardecer. La puesta de sol está programada para las 21:34, ofreciendo una vista espectacular en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Se recomienda a todos aprovechar este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.