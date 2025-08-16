El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Lalín se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 34% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de entre 2 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h en las horas más activas del día. Este viento ligero proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas, y contribuirá a mantener un ambiente agradable en la localidad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Lalín pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia también permitirá que los eventos al aire libre, como ferias o encuentros familiares, se desarrollen sin contratiempos.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:32, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo una noche más fresca y agradable. Las temperaturas nocturnas se situarán en torno a los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre sin necesidad de abrigarse demasiado.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este día soleado, ya que no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.