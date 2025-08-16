El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

Hoy, 16 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se elevará gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo hasta un 57% por la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, no se espera una sensación de bochorno excesivo, lo que hará que la temperatura sea más llevadera. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada sugiere que será un día ideal para disfrutar de la playa o realizar excursiones por la isla.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. Este viento moderado también será favorable para los amantes de los deportes náuticos, ya que las condiciones del mar serán adecuadas para la navegación.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto refuerza la idea de que será un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:35. En resumen, hoy será un día espléndido en A Illa de Arousa, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y explorar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.