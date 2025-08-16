El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá nuboso, con una temperatura que rondará los 19 grados . A medida que avance la mañana, la bruma se hará presente, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 18 y 19 grados.

Durante la tarde, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo un respiro a la nubosidad matutina. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando hasta los 25 grados , lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa, que en la mañana se sitúa en torno al 75%, comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

El viento, que soplará mayormente del noroeste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas cálidas, hará que la sensación térmica sea más placentera. Sin embargo, es recomendable tener precaución en áreas expuestas, ya que el viento puede ser más fuerte en zonas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse de nubes, aunque se espera que las condiciones se mantengan estables sin precipitaciones. La temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cálido y variado, con un inicio nuboso que dará paso a un ambiente despejado por la tarde. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la bruma matutina y a las ráfagas de viento en las horas más activas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.