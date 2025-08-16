El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del norte-noroeste, ayudará a mitigar el calor. La velocidad del viento oscilará entre 5 y 25 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante a lo largo del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé que hacia la tarde se presenten algunas nubes, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para quienes planean disfrutar de actividades recreativas o eventos al aire libre.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 18 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La bruma podría hacer su aparición en las primeras horas de la mañana del día siguiente, pero no se espera que afecte significativamente la visibilidad.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.