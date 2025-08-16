El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo a un 52% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de lluvias también permitirá que los cultivos y jardines se mantengan en condiciones óptimas, dado que el tiempo seco favorecerá el crecimiento de las plantas.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:33, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.