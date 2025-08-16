El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 96%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 36% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo para los habitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h, principalmente del suroeste. Este viento podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las condiciones de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los rayos del sol calienten la tierra, lo que podría ser beneficioso para los cultivos y la flora local.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:34. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.