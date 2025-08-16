El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 95%, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, principalmente desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes y visitantes de Cuntis podrán disfrutar de paseos, deportes y reuniones al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.