El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta el 100% en la madrugada, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. La dirección del viento, predominantemente del suroeste, también sugiere que se mantendrán condiciones estables y secas, sin indicios de precipitaciones a lo largo del día.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan chubascos ni tormentas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones de visibilidad serán óptimas, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de vistas panorámicas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a disfrutar de la brisa nocturna.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado, ya sea paseando por el campo, disfrutando de un picnic o simplemente relajándose al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.