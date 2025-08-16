El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, A Cañiza disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 41% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h en la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando una sensación de confort. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, picnics o actividades deportivas, no se verán afectados por el tiempo. La noche también se presentará despejada, con temperaturas que descenderán a 21 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso será a las 21:32, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, A Cañiza experimentará un día ideal para disfrutar del verano, con un tiempo cálido, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.