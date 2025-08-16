El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 64% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Cangas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de la naturaleza, realizar deportes acuáticos o simplemente pasear por la costa.

A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, ya que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas. Sin embargo, en general, las condiciones serán favorables para disfrutar de un día en la playa o en el campo.

El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 21:34, lo que proporciona una larga jornada de luz solar para aprovechar al máximo el día. En resumen, Cangas disfrutará de un día espléndido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y de la calidez del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.