El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Cambados se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las horas diurnas. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 23°C hacia las 19:00 horas. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo a un 65% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente durante la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas, haciendo que el tiempo sea aún más placentero para disfrutar de un paseo por la costa o una comida al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como visitar las playas cercanas o participar en festividades locales.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los habitantes y visitantes de Cambados disfruten de un hermoso atardecer. La temperatura nocturna descenderá a unos agradables 19°C, lo que hará que la velada sea ideal para paseos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se presenta como una jornada de verano perfecta, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que cada actividad sea más placentera. Es un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región y de la calidez de su gente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.