El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

Hoy, 16 de agosto de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día. La bruma matutina que se experimentó en las primeras horas dará paso a un ambiente más claro y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 16°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea necesario. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 27°C hacia el final del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 97% al amanecer, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 51% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:42 y el ocaso será a las 21:34, lo que significa que los habitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un día perfecto para explorar la belleza natural de la región, disfrutar de un picnic en el parque o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.