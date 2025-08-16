El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 88% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 70% durante la tarde. Esta combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad moderados hará que el día sea ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por la costa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 6 y 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura, haciéndola más llevadera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Bueu pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también favorecerán la visibilidad, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de las vistas panorámicas de la costa gallega.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 20 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:34, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. Con un cielo despejado, los colores del ocaso prometen ser especialmente vibrantes, brindando un cierre perfecto a un día de verano en Bueu.

En resumen, el tiempo de hoy en Bueu será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.