El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 48% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma podría aparecer en las primeras horas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:34. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 27 grados , sin probabilidades de lluvia y con vientos moderados. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.