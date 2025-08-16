El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 85%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 65% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades recreativas en los parques locales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad moderada que oscilará entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más cálidas del día, lo que aportará una agradable brisa marina, especialmente en las zonas costeras. Este viento ayudará a mitigar la sensación de calor, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Por la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:34.

Los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre encontrarán en este día una oportunidad perfecta para explorar los alrededores de Baiona. Las condiciones climáticas son ideales para practicar senderismo, ciclismo o simplemente disfrutar de un día de playa. Con temperaturas agradables y un cielo despejado, es un momento propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, baja probabilidad de lluvia y una brisa refrescante que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.