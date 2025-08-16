El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 16 de agosto

El día de hoy, 16 de agosto de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un repunte en los termómetros, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas, y un máximo de 33 grados a las 17:00. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de As Neves que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 99% a las 08:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 63% hacia las 22:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 16:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:32.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a la población que se mantenga hidratada y que utilice protección solar si planea estar al aire libre durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-15T20:51:06.