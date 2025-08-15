El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

Hoy, 15 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 24 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 93% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que el tiempo sea más cómodo para disfrutar de las festividades veraniegas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 10 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el sur-suroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento moderado puede ofrecer un alivio refrescante, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, lo que significa que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa, picnics o eventos culturales que suelen celebrarse en esta época del año.

El amanecer se producirá a las 07:41, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada, mientras que el ocaso se espera para las 21:36, ofreciendo una larga tarde para disfrutar del sol y las actividades veraniegas. En resumen, hoy será un día espléndido en Vilanova de Arousa, perfecto para disfrutar del verano en todo su esplendor.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la primera parte del día, descendiendo ligeramente hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.