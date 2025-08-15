El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% y aumentando hasta un 86% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa marina que soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h, proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las zonas costeras.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En cuanto a la dirección del viento, se espera que sople predominantemente desde el este y el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a una dirección más variable, pero manteniendo velocidades moderadas que no deberían causar inconvenientes.

El ocaso está previsto para las 21:36, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente al caer la tarde, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que hará que sea un momento agradable para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el puerto.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.