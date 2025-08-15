El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 19 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% y disminuyendo gradualmente hasta un 68% al final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se espera que la sensación de bochorno sea excesiva, lo que contribuirá a un día confortable para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Durante las horas más cálidas, se espera que la brisa sea más suave, lo que ayudará a mitigar el calor del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 13:00 horas, con velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, paseos o eventos deportivos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:35. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en familia, con amigos o disfrutando de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 22 grados entre las 04:00 y las 05:00.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 31 grados a las 14:00 horas. Este calor será ideal para quienes deseen disfrutar de un día de playa o realizar excursiones por la naturaleza.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.