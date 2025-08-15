El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y utilicen protector solar si planean estar al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 72% en la madrugada y disminuyendo hasta un 42% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 76% al caer la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 8 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento fresco será un alivio ante el calor del día, especialmente en las áreas abiertas y en las cercanías de los ríos y bosques.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

Los amaneceres y atardeceres serán igualmente espectaculares, con el sol saliendo a las 07:38 y poniéndose a las 21:34. Este amplio rango de luz solar permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo el día. En resumen, el tiempo de hoy en Vila de Cruces se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad, con condiciones ideales para cualquier tipo de actividad al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 28 grados a partir de las 14:00 horas.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Lalín se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.