El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 24°C a las 23°C. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 27°C, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 67% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por la ciudad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un viento más fuerte en las horas de la tarde, especialmente si planean estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de un paseo por la costa.

El orto se producirá a las 07:42 y el ocaso será a las 21:35, lo que proporciona una amplia ventana de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados en las horas siguientes. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza.

