El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Valga se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A lo largo del día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 28 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, llegando a ráfagas de hasta 40 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es una excelente noticia para los eventos al aire libre y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza en Valga. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es un día perfecto para salir a caminar, hacer un picnic o simplemente relajarse en el jardín.

El orto se producirá a las 07:40, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 21:36, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Valga se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando mínimas de 18 grados en las horas más frescas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, antes de volver a bajar hacia la tarde y la noche.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero cómodo para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.