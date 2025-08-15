El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% en la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sur-suroeste, ayudará a mitigar la sensación de calor. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 36 km/h, siendo más intensas en las horas de la tarde, lo que proporcionará un alivio refrescante.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que Tui tiene para ofrecer.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la noche. La caída de la temperatura, combinada con la humedad creciente, creará un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada. El ocaso se producirá a las 21:34, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y planifica tus actividades para disfrutar al máximo de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00 horas.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, O Porriño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de todas las horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 32 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados hacia las 18:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.