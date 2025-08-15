El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el día en la naturaleza o en eventos al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados , comenzando con un ambiente cálido en la mañana, donde se espera que la temperatura alcance los 26 grados a las 00:00 y se mantenga en cifras similares durante las primeras horas. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados alrededor de las 14:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 21 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 83% por la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas del día, pero en general, el tiempo se mantendrá cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h alrededor de las 12:00. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:42 y el ocaso será a las 21:35, brindando un extenso periodo de luz solar para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, antes de bajar a 22 grados por la tarde.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados a las 11:00 horas.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.