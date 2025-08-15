El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 31 grados a las 14:00 horas. Este calor será ideal para quienes deseen disfrutar de un día de playa o realizar excursiones por la naturaleza.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo hasta un 44% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 73% hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer el sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante será perfecto para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo, ya que no interferirá con la comodidad de los paseantes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar planes al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Soutomaior se convierte en un destino atractivo para los visitantes y residentes por igual.

En resumen, el tiempo de hoy en Soutomaior es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.