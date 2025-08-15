El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente a 22 grados a las 02:00 y 03:00 horas. Sin embargo, a partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 26 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 31 grados a las 14:00 horas, momento en el que se prevé el pico de calor del día. A medida que la tarde avanza, la temperatura se mantendrá en torno a los 30 grados hasta las 18:00 horas, descendiendo gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 70% a las 00:00 horas y disminuyendo hasta un 58% a las 10:00 horas. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 59% a las 21:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h durante la mañana y la tarde. A las 11:00 horas, se prevé que la velocidad del viento alcance los 18 km/h, aumentando a 30 km/h a las 10:00 horas. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección sur, manteniendo velocidades similares, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Silleda pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol saldrá a las 07:39 horas y se pondrá a las 21:34 horas, brindando un extenso periodo de luz solar.

En resumen, el tiempo en Silleda para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 30 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Lalín se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y utilicen protector solar si planean estar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.