El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la costa gallega. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 76% por la tarde. Esto significa que, aunque la sensación de calor será notable, el ambiente no resultará excesivamente bochornoso, lo que es favorable para quienes planean pasar el día en la playa o realizando actividades deportivas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, la brisa será suave, con ráfagas de hasta 8 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada. En las horas de la tarde, se anticipan vientos más intensos, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ser un alivio ante las altas temperaturas. Esta combinación de viento y sol hará que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente para aquellos que se encuentren en la playa.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades acuáticas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los visitantes y residentes de Sanxenxo disfruten de un hermoso atardecer. La puesta de sol está programada para las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de un día de verano en la playa, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que proporcionará un toque refrescante. Es un día perfecto para salir, relajarse y disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día, antes de volver a bajar hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 24 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo ligeramente a 23 grados a las 02:00 y 22 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00 y 20 grados a las 06:00, manteniendo un ambiente fresco y cómodo.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Meaño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.