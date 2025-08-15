El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre y celebraciones veraniegas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A lo largo del día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 22 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo, alcanzando los 34 grados a las 14:00, lo que sugiere que será un día caluroso. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en 31 grados a las 19:00 y cerrando el día con 24 grados a las 22:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% a las 00:00 y alcanzando su punto más alto del 72% a las 23:00. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, predominando del sur y suroeste. A lo largo del día, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los residentes y visitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente relajarse en los parques locales.

Con el orto a las 07:41 y el ocaso a las 21:34, los habitantes de Salvaterra de Miño tendrán muchas horas de luz solar para aprovechar al máximo este espléndido día de verano.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, As Neves se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 34 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 34 grados a las 14:00 horas. Esta calidez será ideal para quienes planean pasar el día en parques o realizar excursiones.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Ponteareas se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 21 grados a las 03:00.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de todas las horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 32 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados hacia las 18:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.