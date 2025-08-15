El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de todas las horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 32 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos de hasta un 42% en las horas centrales. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, especialmente durante las horas de mayor calor. Es recomendable que los habitantes de Salceda de Caselas se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y hojas, por lo que se recomienda precaución al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es aconsejable aplicar protector solar, ya que la radiación UV puede ser alta en un día despejado.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy será cálido y soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para protegerse del sol y mantenerse fresco.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, O Porriño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre y celebraciones veraniegas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A lo largo del día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.