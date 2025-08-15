El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que fluctúe entre el 67% y el 86% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de calor un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sur-suroeste, ayudará a mitigar el calor. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 40 km/h, siendo más intensas en las horas de la tarde, lo que aportará un alivio refrescante.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en Ribadumia. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:36. La temperatura nocturna se mantendrá en torno a los 18 grados, creando un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Ribadumia para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. La combinación de sol y una brisa suave hará que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la primera parte del día, descendiendo ligeramente hacia la tarde.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Meis se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura inicial será de 25 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 18 grados a las 08:00 horas.

Hoy, 15 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 24 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.