El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 22 grados entre las 04:00 y las 05:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 31 grados a las 14:00 y 15:00, lo que sugiere un día caluroso. La temperatura se mantendrá en torno a los 30 grados hasta las 16:00, antes de comenzar a descender gradualmente hacia la noche. A las 19:00, se prevé que la temperatura sea de 26 grados, y para las 21:00, se espera que baje a 25 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 58% a la medianoche y alcanzando su punto más alto del 82% a las 23:00. Sin embargo, durante las horas más cálidas, la humedad se mantendrá en niveles más bajos, alrededor del 57% a las 10:00 y 55% a las 11:00, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. Desde la madrugada, el viento soplará del sureste a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 13 km/h a las 00:00. A medida que avanza la jornada, se espera que la dirección del viento cambie, predominando del sur y del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 14 km/h en las horas centrales del día. Las ráfagas más intensas se registrarán alrededor de las 12:00 y 13:00, con velocidades de 32 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Redondela podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Con un orto a las 07:41 y un ocaso a las 21:35, los habitantes de Redondela podrán aprovechar al máximo las horas de luz natural.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 31 grados a las 14:00 horas. Este calor será ideal para quienes deseen disfrutar de un día de playa o realizar excursiones por la naturaleza.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 19 grados hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.