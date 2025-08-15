El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 15 de agosto

El 15 de agosto de 2025, Pontevedra disfrutará de un día completamente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de todas las horas del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la ausencia de nubes permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad, creando un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 18 y 28 grados . La mañana comenzará con un tiempo agradable, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas continúen su descenso hasta llegar a un mínimo de 20 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 12:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando su punto máximo de 28 grados a las 14:00. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 26 grados, proporcionando un tiempo cálido y acogedor para disfrutar de la ciudad.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 57% a las 14:00. Sin embargo, hacia el final del día, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 88% a las 23:00. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, las noches podrían sentirse un poco más frescas y húmedas.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, el viento será ligero, alcanzando una velocidad de 4 km/h, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h entre las 13:00 y las 14:00. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Pontevedra pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con un amanecer a las 07:41 y un ocaso a las 21:35, los habitantes de Pontevedra tendrán muchas horas de luz solar para disfrutar de este espléndido día de verano. Es una oportunidad perfecta para explorar la belleza de la ciudad, disfrutar de sus parques y plazas, o simplemente relajarse al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 18 y 26 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 24 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados hacia las primeras horas de la tarde. A medida que avanza el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 26 grados en las horas pico, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 24 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo ligeramente a 23 grados a las 02:00 y 22 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 05:00 y 20 grados a las 06:00, manteniendo un ambiente fresco y cómodo.

El día de hoy, 15 de agosto de 2025, Poio se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya sea para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-14T20:56:08.